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Белый дом готовит программу помощи Украине на $6,4 млрд – Шумер

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 21:44
Белый дом готовит программу помощи Украине на $6,4 млрд – Шумер - Фото
Фото: EPA

Администрация Джо Байдена намерена предложить Конгерсу выделить $6,4 млрд на экономическую и военную помощь Украине, пишет Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.

По его словам, этот запрос будет добавлен в законопроект о расходах, который, как ожидается, будет представлен в Сенате на следующей неделе.

  • 24 февраля в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины . Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре на всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.
  • Несмотря на превосходящие силы, Россия не смогла осуществить блицкриг, но временно оккупировала некоторые населенные пункты, окружила Сумы и ряд других крупных городов, захватила Чернобыльскую и Каховскую ГЭС .
  • 27 февраля делегации Украины и России отправились в межгосударственный пункт пропуска на границе между Беларусью и Украиной для первых мирных переговоров.
Андрей Водяный
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