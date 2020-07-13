Бешеный спрос на акции Tesla. +$200 за акцию. Капитализация выше $330 млрд

В первый час после открытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник 13 июля цена акции Tesla взлетела на $234, достигнув отметки $1763 за акцию. Капитализация компании превысила $330 млрд, сообщает The Street.

На момент написания материала, торги продолжались, и цена акции продолжает расти.

Ажиотаж вызван отчетом компании о выше ожидаемых объемах продаж автомобилей за второй квартал. Tesla продала 90 650 электромобилей за отчетный период. Это единственная американская автокомпания, которой удалось нарастить объем продаж.

В целом, за последние три месяца объем продаж автомобилей в США сократился на 34% по сравнению с первым кварталом, сообщает издание.

Инвесторы, которые играли на понижении цены акций Tesla, потеряли в понедельник $20 млрд.

7 июля Маск тонко пошутил над инвесторами. Tesla начала продавать красные шорты: фото.

начала продавать красные шорты: фото. 10 июля Маск заявил, что у Tesla уже готова новая технология для беспилотных авто.

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Роман Брыль

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