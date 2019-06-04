Безналичные расчеты. НБУ подвел итоги квартала: инфографика

В первом квартале 2019 года в Украине доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5% больше, чем по итогам 2018 года (45%). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ такое увеличение доли безналичных операций объясняют в основном за счет уменьшение объема операций по получению наличных (на 10% по объему и на 5% по количеству), если сравнить с четвертым кварталом 2018 года, и стабильным положительным трендом по безналичным операциям (увеличение на 0,2%).

Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос по сравнению с I кварталом прошлого года на 45% - до 395,5 млрд грн; а количество безналичных операций - почти на 35% и достигло 906 млн операций.

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В НБУ отмечают, что сегодня 8 из 10 операций с платежной карточкой являются безналичными. За первые три месяца года общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт. (из них 60% - это активные платежные карточки).

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Наибольшее количество безналичных операций осуществлялось с использованием платежных терминалов - почти 50% от общего количества.

С начала 2019 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. шт., из которых 0,6 тыс. шт. - это мобильные платежные терминалы (mPOS). В то же время 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты. Общий показатель соотношения количества платежных терминалов численности постоянного населения Украины с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тыс. шт. на 1 млн населения.

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Среди безналичных операций самые популярные - перевод с карты на карту (Р2Р переводы) составляли 39% или 153 млрд грн, их средний чек - 1576 грн, и расчеты с использованием платежных терминалов - 29% или 113 млрд грн (из них 22% - это бесконтактные расчеты карточками и 4% - платежи с помощью NFC гаджетов), средний чек - 250 грн.

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С начала 2019 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. шт., из которых 0,6 тыс. шт. - это мобильные платежные терминалы (mPOS). В то же время 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты. Общий показатель соотношения количества платежных терминалов численности постоянного населения Украины с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тыс. шт. на 1 млн населения.

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По данным НБУ, на 1 апреля в Украине работало 73 участника карточных платежных систем.

Напомним, по итогам 2018 года, объем безналичных расчетов достиг почти 1,3 трлн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине 62% предприятий работают только с наличной оплатой. И 38% малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи.