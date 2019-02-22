В Украине набирают обороты безналичные расчеты: инфографика

В 2018 году доля объема безналичных операций с использованием платежных карт украинских банков достигла 45,1% (по результатам 2017 года - 39,3%). Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год, опубликованном Национальным банком Украины (НБУ).

В НБУ считают, что положительный тренд связан со стабильным повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.

Реклама

Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33,0% и составило 3,1 млрд шт., а объем - на 55,4% и достиг 1 297 млрд грн (по сравнению с 2017 годом), говорится в отчете. Наибольшее количество операций приходилась на расчеты в торговой сети - 51,2%.

В то же время, отмечают в НБУ, по объемам безналичных операций наблюдался значительный рост операций Р2Р переводов. По сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд грн до 465 млрд грн (доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций). Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 в. п. (с 31,9% до 29,3%), уточняют в Нацбанке.

В отчете также говорится, что в 2018 году сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279 000 штук.

Росло и количество бесконтактных платежных торговых терминалов. Среди прочего этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов как Apple Pay и Google Pay. Сейчас 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают бесконтактную оплату (по состоянию на 1 января 2018 года - 70,2%), подчеркивают в Нацбанке.

Кроме того, отмечается в отчете, все популярнее в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС. Сервисы токенизации позволяют использовать реквизиты платежных карт (в том числе исключительно с магнитной полосой) для бесконтактных расчетов по этой технологии. В то же время каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной - 4,0 млн шт. (рост на 44,3% по сравнению с началом 2018 года).

Реклама

В НБУ уточняют, что на 1 января 2019 года в Украине работало 73 банка - участники карточных платежных систем.

В планах Нацбанка, согласно проекту Cashless economy, доля объема безналичных операций с использованием платежных карт должна увеличиться до 55% к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что НБУ увеличит выпуск платежных карт.

Напомним, что в 2018 году граждане Украины увеличили за рубежом количество оплат с использованием платежных карт на 55% по сравнению с прошлогодним периодом.