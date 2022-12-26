Безработица в Украине упала до исторического минимума, однако радоваться рано

Безработица в Украине упала до исторического минимума. По состоянию на 26 декабря 2022 года официально зарегистрировано 191 000 безработных. Об этом сообщает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

За последний месяц безработных стало на 32 000 меньше.

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"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", – написал он и подчеркнул, что это не свидетельствует о том, что резко все стало прекрасно в стране с работой.

Железняк отметил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы:

1) выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

2) баланс выезда за границу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает;

3) мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата, поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины.

Наталія Софієнко

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