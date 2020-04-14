Безработица выросла на 22%. Но получить пособие стало проще

В марте безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили LIGA.net в пресс-службе Госслужбы занятости.

По состоянию на 13 апреля в Госслужбе занятости числится 387 500 человек, из них 71 400 украинцев встали на учет в период всеукраинского карантина, уточнили в ведомстве.



"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - отметили в пресс-службе.

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В Госслужбе занятости добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.

Для этого достаточно заполнить два заявления - о предоставлении/обновлении статуса безработного и о назначении/обновлении пособия по безработице. Заявления принимаются дистанционно на электронную почту центра занятости или через ящик для приема корреспонденции, размещенную в центре занятости.

Размер минимального пособия на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальное пособие достигает 1800 грн, отметили в Госслужбе.

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В интервью LIGA.net Ольга Макогон экс-директор Госслужбы занятости отметила, что пик количества безработных может прийтись на начало посткарантинного периода, когда работодатели начнут массово увольнять работников по соответствующей законодательной процедуре.

Ольга Макогон экс-директор Госслужбы занятости отметила, что пик количества безработных может прийтись на начало посткарантинного периода, когда работодатели начнут массово увольнять работников по соответствующей законодательной процедуре. У Службы занятости могут возникнуть сложности с финансированием во втором полугодии, так как поступления от уплаты ЕСВ снижаются, считает Макогон. Также неизвестно будут ли финансировать ГСЗ из специального фонда преодоления последствий коронавируса, о котором говорится в проекте изменений в Госбюджете 2020. Так как он зависит от траншей МВФ.

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