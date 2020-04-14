Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Безработица выросла на 22%. Но получить пособие стало проще

Безработица выросла на 22%. Но получить пособие стало проще
14.04.2020, 19:36

Выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации, сообщили в Госслужбе занятости

В марте безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили LIGA.net в пресс-службе Госслужбы занятости.

По состоянию на 13 апреля в Госслужбе занятости числится 387 500 человек, из них 71 400 украинцев встали на учет в период всеукраинского карантина, уточнили в ведомстве.

"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - отметили в пресс-службе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Госслужбе занятости добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.

Для этого достаточно заполнить два заявления - о предоставлении/обновлении статуса безработного и о назначении/обновлении пособия по безработице. Заявления принимаются дистанционно на электронную почту центра занятости или через ящик для приема корреспонденции, размещенную в центре занятости.

Размер минимального пособия на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальное пособие достигает 1800 грн, отметили в Госслужбе.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • В интервью LIGA.net Ольга Макогон экс-директор Госслужбы занятости отметила, что пик количества безработных может прийтись на начало посткарантинного периода, когда работодатели начнут массово увольнять работников по соответствующей законодательной процедуре.
  • У Службы занятости могут возникнуть сложности с финансированием во втором полугодии, так как поступления от уплаты ЕСВ снижаются, считает Макогон. Также неизвестно будут ли финансировать ГСЗ из специального фонда преодоления последствий коронавируса, о котором говорится в проекте изменений в Госбюджете 2020. Так как он зависит от траншей МВФ.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также
Плюс 5000-7000 безработных в день. 10 инсайдов из интервью экс-главы Госслужбы занятости
Диана Манучарян
Напишите нам
пособие по безработице безработица карантин госслужба занятости
Комментарии
Последние новости
 