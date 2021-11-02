Безработным украинцам выделяют 100 млн грн на открытие своего бизнеса. Как получить деньги

С января 2022 года безработные члены малообеспеченных семей смогут получать финансовую помощь по созданию своего бизнеса в рамках госпрограммы Рука помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

На реализацию программы будет выделено из госбюджета около 100 млн грн. Ожидается, что за первый год работы программы будет создано до 3000 новых малых предприятий. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Государственная помощь на открытие бизнеса беспроцентная и будет составлять до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн). Эти средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого оборудования и материалов.

Через три года предпринимательской деятельности помощь следует вернуть. Но возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

Возвращать средства государству не нужно, если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.

Участие в программе могут принять неработающие малообеспеченные, получающие государственную социальную помощь малоимущим семьям и зарегистрированные как безработные.

Чтобы получить финансовую помощь, малообеспеченным нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства и подать справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости. После рассмотрения бизнес-плана, участник должен в течение 30 дней зарегистрировать ФОП или юрлицо и заключить соглашение с региональным центром занятости и центром занятости по месту жительства.

Программа Рука помощи является продолжениям одноименного пилотного проекта Минсоцполитики и Всемирного банка, реализованного в 2016-19 годах в отдельных регионах Украины.

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% успешно работают.

В сентябре Госстат сообщил, что уровень безработицы вырос до 10% за время карантина.

Минэкономики, совместно с Минцифры и Государственным центром занятости в рамках эксперимента будут обучать безработных IT-технологиям.

За шесть месяцев 2021 года открылось больше ФОПов, чем закрылось. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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