Безвиз и помощь МВФ зависят от борьбы с коррупцией – посол ЕС в Украине

Макрофинансовая помощь от Международного валютного фонда и Европейского Союза зависят от борьбы Украины с коррупцией. Об этом в Twitter написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Маасикас отметил, что экономическая стабильность Украины поддерживается траншем в $5 млрд от МВФ. От борьбы с коррупцией зависит и продление безвизового режима для украинцев, добавил посол.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", – написал Маасикас.

В своем твите он также закрепил ссылку на статью The Economist под названием "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы".

Ukraine’s economic stability is bolstered by a $5bn loan from the IMF. It stands to get another €1.2bn in aid from the EU (as well as continuing to enjoy visa-free travel in it). Both organisations make their assistance conditional on fighting corruption. https://t.co/OJSEKnmmyf — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 13, 2020

23 сентября 2020 года посол ЕС Маасикас заявил, что антикоррупционная архитектура Украины "в общем работает" и "процесс определенно идет в правильном направлении".

3 ноября Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены ситуацией, которая сложилась после решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Тогда он призвал парламент найти "разумное решение".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.