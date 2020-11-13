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Безвиз и помощь МВФ зависят от борьбы с коррупцией – посол ЕС в Украине

13.11.2020, 13:17
Безвиз и помощь МВФ зависят от борьбы с коррупцией – посол ЕС в Украине - Фото
Матти Маасикас (Фото: Estonian Foreign Ministry/Flickr)

Макрофинансовая помощь от Международного валютного фонда и Европейского Союза зависят от борьбы Украины с коррупцией. Об этом в Twitter написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Маасикас отметил, что экономическая стабильность Украины поддерживается траншем в $5 млрд от МВФ. От борьбы с коррупцией зависит и продление безвизового режима для украинцев, добавил посол.

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"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", – написал Маасикас.

В своем твите он также закрепил ссылку на статью The Economist под названием "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы". 

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Александр Мясищев
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ЕС МВФ борьба с коррупцией макрофинансовая помощь Матти Маасикас

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