Bihus.Info: Медведчук записал на жену фирму с яхтой за $200 млн - фото

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance. Ее ориентировочная стоимость - $200 млн. Саму яхту он не задекларировал, что может быть нарушением законодательства, пишет Bihus.Info.

Ранее о том, что эта яхта построена для Медведчука, писал Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

Эта информация нашла официальное подтверждение после того, как Медведчук подал электронную имущественную декларацию.

В ней жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром офшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.

Именно на эту "офшорку" записана пятипалубная яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Согласно Закону "О предупреждении коррупции", народные депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей. Исключение - имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности.

Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 м, расположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт.

Фото: Tjerk Zweers - Flickr

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