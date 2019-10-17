Бизнес готов повышать зарплаты и привлекать инвестиции. Опрос НБУ

Украинские предприниматели улучшили прогнозы по росту экономики и прогнозируют более низкую инфляцию, чем ожидали во II квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам опроса руководителей компаний в III квартале.

Индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев остается высоким и составляет 115,3% (в предыдущем квартале - 117,8%). По мнению предпринимателей, рост экономической активности сохранит благодаря улучшению ожиданий относительно инвестиционных расходов на строительные работы, а также росту реализации продукции собственного производства и финансово-экономического состояния предприятий.

По прогнозам бизнеса, инфляция будет на уровне 6,9% (во II квартале - 7,7%, в I квартале - 9%). По-прежнему, существенным фактором влияния на инфляцию предприниматели называют рост затрат на производство.

Благоприятная ситуация на валютном рынке влияет на девальвационные ожидания. Предприниматели прогнозируют курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 27,96 грн. В предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн/$.

Улучшились ожидания и относительно собственного бизнеса: 38,6% компаний надеются на улучшение финансового состояния в течение года; 28,3% предприятий прогнозируют рост объемов продаж; 28,9% компаний ждут увеличения объемов инвестиций в оборудование.

Подавляющее большинство компаний (64,1%) планирует повышать зарплаты работникам в течение следующих 12 месяцев. Однако сохраняется тенденция к уменьшению количества таких компаний.

Доля предприятий, планирующих привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 43,4% (с 41,5% квартал назад). Три четверти компаний - 75,5% - предпочитают займы в гривне. Растет и доля желающих привлекать средства за рубежом - 10,9% (в предыдущем квартале - 10,4%).

При этом бизнес по-прежнему считает основным фактором, сдерживающим производство, слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители.

НБУ проводил опрос с 5 августа по 3 сентября. В нем приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей). Среди опрошенных компании перерабатывающей и добывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи, строительства и др.