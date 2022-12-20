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Бизнес не будут штрафовать за просрочку налоговой отчетности из-за отключений – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 17:36
Бизнес не будут штрафовать за просрочку налоговой отчетности из-за отключений – Гетманцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба не будет штрафовать бизнес за несвоевременную подачу отчетности из-за отключения света, заявил во вторник глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Отключение электроэнергии, вызванное ракетными ударами, считается форс-мажором, отметил Гетманцев.

В таких условиях налогоплательщики освобождаются от финансовой ответственности за непредставление налоговой отчетности в предельные сроки.

  • С октября 2022 года Россия начала систематически бить ракетами по объектам энергетики в Украине. К середине декабря было нанесено девять массированных ракетных ударов, которые привели к дефициту электроэнергии и веерным отключениям по всей свободной от оккупации территории Украины.
  • Сейчас в некоторых регионах, в том числе в Киеве, ситуация с электроэнергией близка к критической.
Андрій Водяний
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бизнес налоговая Даниил Гетманцев отключения света
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