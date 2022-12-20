Бизнес не будут штрафовать за просрочку налоговой отчетности из-за отключений – Гетманцев

Государственная налоговая служба не будет штрафовать бизнес за несвоевременную подачу отчетности из-за отключения света, заявил во вторник глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Отключение электроэнергии, вызванное ракетными ударами, считается форс-мажором, отметил Гетманцев.

В таких условиях налогоплательщики освобождаются от финансовой ответственности за непредставление налоговой отчетности в предельные сроки.

С октября 2022 года Россия начала систематически бить ракетами по объектам энергетики в Украине. К середине декабря было нанесено девять массированных ракетных ударов, которые привели к дефициту электроэнергии и веерным отключениям по всей свободной от оккупации территории Украины.

Сейчас в некоторых регионах, в том числе в Киеве, ситуация с электроэнергией близка к критической.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.