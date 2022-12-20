Бизнес не будут штрафовать за просрочку налоговой отчетности из-за отключений – Гетманцев
20.12.2022, 17:36
Фото: depositphotos.com
Государственная налоговая служба не будет штрафовать бизнес за несвоевременную подачу отчетности из-за отключения света, заявил во вторник глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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Отключение электроэнергии, вызванное ракетными ударами, считается форс-мажором, отметил Гетманцев.
В таких условиях налогоплательщики освобождаются от финансовой ответственности за непредставление налоговой отчетности в предельные сроки.
- С октября 2022 года Россия начала систематически бить ракетами по объектам энергетики в Украине. К середине декабря было нанесено девять массированных ракетных ударов, которые привели к дефициту электроэнергии и веерным отключениям по всей свободной от оккупации территории Украины.
- Сейчас в некоторых регионах, в том числе в Киеве, ситуация с электроэнергией близка к критической.
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