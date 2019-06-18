Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе - опрос ЕБА

Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе: показатель налогового индекса в ноябре 2018 года - марте 2019 года был на уровне 2,98 баллов из 5 возможных, что на 0,01 балла меньше, чем за предыдущий период. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации.

"Индекс все еще находится в отрицательной плоскости и ни разу не пересек нейтральную отметку в 3 балла за всю историю исследований с 2011 года", - отметили в ассоциации.

Согласно опросу, 57% опрошенных считают удовлетворительным качество налогового законодательства (в предыдущем периоде таких было 48%), 23% респондетонов оказались недовольны качеством налогового законодательства, 20% - довольны.

В ходе опроса 68% респондентов оценили действующий налоговый режим как благоприятный ведению бизнеса, 32% - как препятствующий. В предыдущем опросе мнение бизнеса разделилось практически пополам.

В месте с тем в оценках процесса администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности наблюдается отрицательная динамика. "Только 13% экспертов оценили данный процесс положительно. 37% считают процедуру обременительной. В прошлом году положительную оценку дали 30% респондентов, а отрицательную - 45%. Увеличилось количество респондентов, которые дали этой процедуре нейтральную оценку", - свидетельствуют результаты опроса.

Основными факторами, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирование, опрошенный бизнес считает:

Количество времени, затраченного на подготовку отчетности и уплату налогов;

Непонятность правил и разъяснений по подготовке отчетности и проведения платежей;

Поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;

Несовершенство электронной системы отчетности;

Количество платежей.

За отчетный период проявления фискального давления ощутили на себе 29% опрошенных (данные предыдущего периода совпадают). 28% сообщили о том, что давление почти отсутствует, еще 18% - вообще с ним не столкнулись.

Методами давления бизнес назвал следующее:

Необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и неприятие ими контраргументов/объяснений;

Предвзятые решения фискальных органов;

Технические проблемы с работой сервера ГФС при подаче электронной отчетности и регистрации налоговых накладных по НДС;

"Предложения" уплаты налогов авансом.

Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов осталось таким же, как и в прошлом году - 24%. В то же время 35% - оказались довольны, 41% продемонстрировал нейтральное отношение.