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18.06.2019, 18:21

Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе - опрос ЕБА

Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе - опрос ЕБА

Согласно опросу ассоциации, четверть представителей бизнеса недовольна налоговым законодательством

Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе: показатель налогового индекса в ноябре 2018 года - марте 2019 года был на уровне 2,98 баллов из 5 возможных, что на 0,01 балла меньше, чем за предыдущий период. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации.

"Индекс все еще находится в отрицательной плоскости и ни разу не пересек нейтральную отметку в 3 балла за всю историю исследований с 2011 года", - отметили в ассоциации.

Согласно опросу, 57% опрошенных считают удовлетворительным качество налогового законодательства (в предыдущем периоде таких было 48%), 23% респондетонов оказались недовольны качеством налогового законодательства, 20% - довольны.

В ходе опроса 68% респондентов оценили действующий налоговый режим как благоприятный ведению бизнеса, 32% - как препятствующий. В предыдущем опросе мнение бизнеса разделилось практически пополам.

В месте с тем в оценках процесса администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности наблюдается отрицательная динамика. "Только 13% экспертов оценили данный процесс положительно. 37% считают процедуру обременительной. В прошлом году положительную оценку дали 30% респондентов, а отрицательную - 45%. Увеличилось количество респондентов, которые дали этой процедуре нейтральную оценку", - свидетельствуют результаты опроса.

Основными факторами, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирование, опрошенный бизнес считает:

  • Количество времени, затраченного на подготовку отчетности и уплату налогов;
  • Непонятность правил и разъяснений по подготовке отчетности и проведения платежей;
  • Поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;
  • Несовершенство электронной системы отчетности;
  • Количество платежей.

За отчетный период проявления фискального давления ощутили на себе 29% опрошенных (данные предыдущего периода совпадают). 28% сообщили о том, что давление почти отсутствует, еще 18% - вообще с ним не столкнулись.

Методами давления бизнес назвал следующее:

  • Необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и неприятие ими контраргументов/объяснений;
  • Предвзятые решения фискальных органов;
  • Технические проблемы с работой сервера ГФС при подаче электронной отчетности и регистрации налоговых накладных по НДС;
  • "Предложения" уплаты налогов авансом.

Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов осталось таким же, как и в прошлом году - 24%. В то же время 35% - оказались довольны, 41% продемонстрировал нейтральное отношение.

  • По мнению опрошенных представителей бизнеса, следующие шаги облегчат ведение бизнеса в плоскости налогообложения:
  • Снижение нагрузки на фонд оплаты труда, что позволит расширить базу налогообложения;
  • Прозрачность и упрощение процедуры начисления налогов, снижение налоговой нагрузки;
  • Обеспечение стабильности и предсказуемости законодательства, соблюдения принципа стабильности налогообложения;
  • Борьба с контрабандой и налоговым мошенничеством;
  • Снижение ставки налога на прибыль и НДС;
  • Уменьшение количества налогов и неналоговых платежей и упрощения механизма их расчета и администрирования.

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Теги: налоговое законодательство, налоги, опрос еба
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