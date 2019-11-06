Бизнес-омбудсмен поможет Нефьодову реформировать таможню

Государственная таможенная служба и Совет бизнес-омбудсмена подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Соответствующий документ подписали глава Гостаможни Максим Нефьодов и бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, сообщается на странице Нова митниця в Facebook.

Цель сотрудничества - обеспечение прозрачности работы органов таможни и уменьшения коррупции. Также среди целей названо предотвращение недобросовестного поведения в отношении субъектов предпринимательства в Украине.

Стороны договорились провести мониторинг нарушений со стороны должностных лиц, а также работать над выявлением и устранением положений в законодательстве, которые ограничивают возможность осуществления предпринимательской деятельности.

Для реализации озвученных задач планируется создать экспертную группу, в состав которой войдут представители Гостаможни и Совета бизнес-омбудсмена.