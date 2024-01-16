Бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности – индекс НБУ

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Бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности в следующие 12 месяцев, хотя и с более низкими темпами. Об этом свидетельствует Индекс деловых ожиданий предприятий, который составил 101,6% по сравнению со 104,5% в ІІІ квартале 2023 года, передает пресс-служба Нацбанка.

Несмотря на риски безопасности и логистические трудности с пересечением границы, респонденты прогнозировали ощутимый рост объемов производства товаров и услуг, а также были положительно настроены по поводу развития собственных предприятий. Продолжалось улучшение инфляционных ожиданий, в то же время курсовые ожидания несколько ухудшились.

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Незначительное оживление деловой активности прогнозируется благодаря сохранению положительных ожиданий общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудования и инвентаря и будущего финансово-экономического состояния.

В то же время военные действия и их последствия остаются главным фактором, сдерживающим развитие предприятий. Также заметно усилилось влияние нехватки квалифицированных работников.

Бизнес третий квартал подряд прогнозировал рост объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, усилив положительные ожидания: баланс ответов составил 15,2% по сравнению с 9,8% в ІІІ квартале. Роста ожидали предприятия всех видов экономической деятельности и размеров по количеству работников.

Улучшение инфляционных ожиданий длится пятый квартал подряд: в ІV квартале 2023 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,3% по сравнению с 14,8% в предыдущем квартале. Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 83% респондентов.

Ожидания уровня девальвации национальной валюты незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,06 грн/$1 (в предыдущем квартале – 40 грн/$1). Большая часть респондентов (55,4% по сравнению с 56,5% в ІІІ квартале) ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев не превысит 40 грн/$1.

В то же время текущее финансово-экономическое состояние предприятий все еще слабое, несмотря на постепенное его улучшение: баланс ответов составлял "минус" 5,6% по сравнению с "минус" 5,8% в ІІІ квартале.

Бизнес сдержанно оценил улучшение финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 4,1% (в ІІІ квартале 2023 года – 6%). Улучшения финансово-экономического состояния ожидают предприятия большинства видов экономической деятельности, наиболее оптимистичны в своих оценках – предприятия перерабатывающей промышленности и строительства.

Участники опроса остаются оптимистами в своих прогнозах относительно объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов – 10,6% и 9,7% соответственно (в ІІІ квартале – 16,8% и 10,6% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех ВЭД, больше всего – добывающей, перерабатывающей промышленности, а также торговли.

Остаются негативными прогнозы респондентов по изменению количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 6,5% (в ІІІ квартале – "минус" 7%). Самые сдержанные в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, транспорта и связи. В то же время, респонденты предприятий торговли и других видов деятельности ожидают увеличения количества работников.

Ожидается стремительный рост затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов – 57,9% по сравнению с 47,2% в ІІІ квартале.

НБУ проводил опрос с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны.