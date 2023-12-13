Бизнесу компенсируют 660 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Бизнесу предложили обустроить 10 000 рабочих мест для людей с инвалидностью

Фото: depositphotos.com

Государство выплатит работодателям 660 млн грн компенсации в 2024 году за обустройство 10 000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На обустройство одного рабочего места для людей с инвалидностью І группы выделяется до 100 500 грн, инвалидностью II группы – до 67 000 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Компенсация предоставляется за приобретенные работодателем вспомогательных средства по обустройству рабочего места.

Это могут быть мебель и фурнитура, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение, перила и брусья, машины для производства и обработки, средства защиты здоровья и безопасности на рабочих местах и т.д., объясняют в Госслужбе занятости.

Чтобы получить компенсацию, работодателю в течение 90 дней после обустройства рабочего места следует подать заявление о возмещении расходов в центр занятости по месту своей хозяйственной деятельности.

Центр занятости в течение 10 рабочих дней принимает решение о предоставлении компенсации. Выплачиваются денежные средства в течение пяти рабочих дней на счет работодателя.

Правительство ввело программу выплаты компенсации работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью в августе этого года.

Работодатели уже получили 41 компенсацию на более чем 2 млн грн. Средний уровень компенсации – 55 000 грн.

Источник: Госслужба занятости

Государство выплатило компенсации 6000 предпринимателям за трудоустройство переселенцев.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте