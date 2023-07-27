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Бизнесу в регионах стало легче работать, несмотря на отток рабочих рук — опрос ЕБА

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 18:17
Бизнесу в регионах стало легче работать, несмотря на отток рабочих рук — опрос ЕБА - Фото
Фото: depositphotos.com

Компании повысили оценку ведения бизнеса в регионах по сравнению с 2022 годом, однако большинство из них характеризуют условия работы как "сложные". Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.  

Ситуацию во Львове бизнес оценил в  2,64  балла (по 5-балльной шкале, где 3 – нейтральная оценка), в Одессе –  2,47  балла и Днепре –  2,25  балла, в Харькове –  1,62  балла. 

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Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу. 

Львов. Предприниматели Западного региона наиболее высоко среди других оценили условия ведения бизнеса: 72% считают их удовлетворительными. Для сравнения, в прошлом году условия ведения бизнеса как удовлетворительные оценивали 56% и 41% – как сложные. При этом 76% компаний региона работают в полном объеме и 24% с определенными ограничениями. 

Среди главных проблем бизнеса предприниматели западного региона выделяют мобилизацию работников, снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства. 

В планах компаний до конца текущего года – диджитализация бизнес-процессов и расширение бизнеса в отличие от прошлогодних планов по сокращению расходов.  

Одесса. На втором месте по оценке ведения бизнеса снова оказалась Одесса. Пока 53% опрошенных нами предпринимателей сообщают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году). На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями. 

Главные проблемы региона — отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупция, непредсказуемые действия государства. 

В дальнейшем компании планируют сконцентрироваться на расширении бизнеса, выходе на новые рынки и увеличении штата работников, хотя в прошлом, наоборот, в планах было сокращение штата. 

Днепр. Несколько уменьшился процент предпринимателей региона, оценивающих условия работы как сложные по сравнению с прошлым годом – с 75% до 69%. Остальные 31% считают их удовлетворительными. В полном объеме в регионе сейчас работает 38% компаний, остальные 63% работают с определенными ограничениями. 

К проблемам региона компании отнесли трудности с выездом в заграничные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию. 

До конца года компании будут сосредоточиваться на выходе на новые рынки, диджитализации бизнес-процессов и планировать расширение бизнеса.  

Харьков. Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили компании Харьковского региона: 94% сообщили, что им сложно работать (93% в прошлом году), среди которых 44% отметили, что очень сложно. Только 6% оценили ведение бизнеса на удовлетворительном уровне.  

Только 6% компаний работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают. Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников. 

Опрос проводился с 4 по 24 июля, в исследовании приняли участие представители 74 компаний из региональных офисов Европейской бизнес ассоциации. 

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Роман Брыль
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