Бизнесу в регионах стало легче работать, несмотря на отток рабочих рук — опрос ЕБА

Компании повысили оценку ведения бизнеса в регионах по сравнению с 2022 годом, однако большинство из них характеризуют условия работы как "сложные". Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.

Ситуацию во Львове бизнес оценил в 2,64 балла (по 5-балльной шкале, где 3 – нейтральная оценка), в Одессе – 2,47 балла и Днепре – 2,25 балла, в Харькове – 1,62 балла.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу.

Львов. Предприниматели Западного региона наиболее высоко среди других оценили условия ведения бизнеса: 72% считают их удовлетворительными. Для сравнения, в прошлом году условия ведения бизнеса как удовлетворительные оценивали 56% и 41% – как сложные. При этом 76% компаний региона работают в полном объеме и 24% с определенными ограничениями.

Среди главных проблем бизнеса предприниматели западного региона выделяют мобилизацию работников, снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства.

В планах компаний до конца текущего года – диджитализация бизнес-процессов и расширение бизнеса в отличие от прошлогодних планов по сокращению расходов.

Одесса. На втором месте по оценке ведения бизнеса снова оказалась Одесса. Пока 53% опрошенных нами предпринимателей сообщают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году). На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями.

Главные проблемы региона — отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупция, непредсказуемые действия государства.

В дальнейшем компании планируют сконцентрироваться на расширении бизнеса, выходе на новые рынки и увеличении штата работников, хотя в прошлом, наоборот, в планах было сокращение штата.

Днепр. Несколько уменьшился процент предпринимателей региона, оценивающих условия работы как сложные по сравнению с прошлым годом – с 75% до 69%. Остальные 31% считают их удовлетворительными. В полном объеме в регионе сейчас работает 38% компаний, остальные 63% работают с определенными ограничениями.

К проблемам региона компании отнесли трудности с выездом в заграничные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию.

До конца года компании будут сосредоточиваться на выходе на новые рынки, диджитализации бизнес-процессов и планировать расширение бизнеса.

Харьков. Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили компании Харьковского региона: 94% сообщили, что им сложно работать (93% в прошлом году), среди которых 44% отметили, что очень сложно. Только 6% оценили ведение бизнеса на удовлетворительном уровне.

Только 6% компаний работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают. Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников.

Опрос проводился с 4 по 24 июля, в исследовании приняли участие представители 74 компаний из региональных офисов Европейской бизнес ассоциации.

17 июля 2023 года в Харькове ввели льготы для поддержки бизнеса.

19 июля исследование показало, что на украинцев приходится 67% новых иностранных бизнесов в Польше.

Читайте также: Что сейчас больше всего препятствует бизнесу.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте