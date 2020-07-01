Блокировка средств на картах Payoneer снята

Управление финансового надзора в Великобритании (FCA) завершило аудит и разблокировало карты Payoneer. Компания Mastercard уже устранила все технические проблемы, и предоплаченные карты Mastercard Payoneer снова активны. Об этом сказано в сообщении Payoneer.

"Мы также находимся в процессе предоставления вам возможности снова вывести свои средства на ваш местный банковский счет и использовать свой баланс для осуществления платежей. Эти услуги будут возобновлены в понедельник, 6 июля. До этого времени комиссия за снятие наличных в банкомате не взимается. В этот момент ваши новые входящие платежи будут по-прежнему поступать на баланс аккаунта Payoneer, а не на вашу карту. Эти средства могут быть сразу выведены на ваш банковский счет", - объяснила COO Payoneer Керен Леви в своем видео-обращении.

Кроме того, на официальном сайте компании есть ответы на актуальные вопросы по ситуации с Wirecard.

25 июня 2020 года, дочерняя финтех-компания Wirecard - Wirecard AG в Германии - оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах платформы Payoneer. Карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании, но ситуация отразилась на всех.

Payoneer предоставляет набор услуг, который включает международные платежи, оборотный капитал, налоговые решения, торговые сервисы и управления рисками. Payoneer в Украине часто используют ИТшники и фрилансеры для работы с иностранными проектами.

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