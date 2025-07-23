Bloomberg: ЕС готовит план пошлин в размере 30% в случае провала переговоров с США

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Европейский Союз планирует оперативно ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд), если не будет достигнуто соглашение и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести такой тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии в среду, 23 июля, пишет Bloomberg.

В рамках первой волны контрмер ЕС объединит уже утвержденный перечень пошлин на товары из США на 21 млрд евро и ранее предложенный список еще на 72 млрд евро в единый пакет.

Эти меры охватывают промышленные товары, в частности самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбон. Они будут обложены пошлиной в 30% – симметрично заявленной ставке США, по информации источников издания.

Пошлины будут готовы к введению уже в августе, но лишь в случае провала переговоров и фактического введения пошлин со стороны США после дедлайна, уточнили собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными.

На фоне этих новостей евро ослаб на 0,3%, до $1,1723, а доходность немецких облигаций сократила утренний рост.

Планы возникли на фоне ужесточения позиции Вашингтона в торговых переговорах, что заставило европейские столицы, в частности Берлин, занять более решительную позицию. Представитель немецкого правительства сообщил, что в случае провала сделки Германия поддержит активацию "антипринудительного инструмента" ЕС (ACI).

Как пишет издание, этот инструмент – последнее средство ЕС в торговой войне – позволяет ввести налоги на американских техгигантов, ограничить инвестиции из США или частично перекрыть им доступ к рынку ЕС. Его применение требует поддержки квалифицированного большинства стран-членов и пока не активировано.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой сказал: "Мы приближаемся к решающему этапу тарифного спора с США. Нам нужна честная и надежная сделка с низкими пошлинами. Без нее мы рискуем попасть в зону экономической неопределенности – именно тогда, когда нам нужно противоположное".

ЕС и США продолжают переговоры – следующий раунд запланирован на среду.