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22.12.2018, 10:53

Bloomberg оценил потери мировых миллиардеров за год

Bloomberg оценил потери мировых миллиардеров за год

По подсчетам агентства, за 2018 год богатейшие люди мира потеряли $511 млрд

Богатейшие люди мира в течение 2018 года потеряли $511 млрд из-за напряженности в мировой торговле и опасений по поводу рецессии в США, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, к вечеру 21 декабря капитал 500 самых богатых людей мира, которые входят в Bloomberg Billionaires Index, сократился до $4,7 трлн.

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Первое место в рейтинге по прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольшую прибыль. В сентябре его состояние достигало $168 млрд. Однако позже его капитал сократился до $53 млрд.

В то же время эти показатели выглядят лучше по сравнению с финансовым положением основателя Facebook Марка Цукерберга. В январе агентство зафиксировало у него наибольший убыток – $23 млрд.  

В целом самая же большая когорта в Bloomberg Billionaires Index – 173 американских миллиардера - потеряла с начала 2018-го 5,9% от совокупного состояния, утверждает агентство. Общий капитал богатейших американцев оно оценило в $1,9 трлн.

Проблемы также наблюдались в этом году и у азиатских предпринимателей, их в рейтинге 128. По подсчетам агентства, за год они потеряли в общей сложности $144 млрд.

Кроме того, неспокойный год был и на Ближнем Востоке, напоминает агентство. Многие миллиардеры в Саудовской Аравии были арестованы за коррупцию. При этом несмотря на то, что многие из них были освобождены, сомнения и страх относительно методов борьбы с взяточничеством королевского дворца вызвали заморозку в саудовской экономике, подчеркивает агентство.

Например, самый богатый человек королевства, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, которого освободили в марте после 83 дней содержания под стражей, потерял $3,4 млрд. В целом, с 2014 года, когда капитал принца достиг максимального значения, его состояние сократилось на 60%, до $14,4 млрд, утверждает агентство.

Также потери в текущем году несли большинство европейских миллиардеров - от основателя Zara Амансио Ортеги до бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

При этом на фоне других богачей, состояние российских миллиардеров в среднем была лучше, отмечает агентство. Волатильность, вызванная падением цен на нефть, обострением напряженности в отношениях с Украиной и ужесточением санкций, была частично компенсирована периодическим ростом. Общий капитал 25 самых богатых людей России, по оценкам Bloomberg, сократился за год "незначительно" и составил $255 млрд.

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Теги: джефф безос, рейтинг миллиардеров, капитал богатейших людей мира, торговая напряженность
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