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Bloomberg оценил потери России от дедолларизации почти в $8 млрд

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации почти в $8 млрд
15.10.2019, 14:59

По подсчетам агентства, постепенный отказал от доллара стоил Центральному банка РФ $7,7 млрд

Первый год эксперимента президента России Владимира Путина по постепенному отказу от американского доллара в золотовалютных резервах России стоил ей около $7,7 млрд недополученной прибыли. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg.

Как сообщает агентство, российский Центральный банк вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань и упустил укрепление доллара на 6,5%. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, общий объем которых составил $531 млрд, к марту он получил бы около 3,8%-й рост.

Согласно отчету российского регулятора, Центробанк РФ с марта 2018 года по март 2019-го уменьшил резервы в долларах с 43,7 до 23,6%. Доля евро увеличилась с 22,2 до 30,3%, а юаней – с 5 до 14,2%, сообщают Ведомости

Проведенная Россией диверсификация сделала ее самым крупным держателем резервов в юанях в мире, пишет агентство со ссылкой на данные Goldman Sachs.

"Это экономическая цена решения геополитических проблем. Сложно оценивать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция", – отметила в разговоре с агентством Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов.

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Центральный банк России дедолларизация
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