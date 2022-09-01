Bloomberg: Россия планирует купить $70 млрд в валютах "дружественных" стран

Россия планирует купить $70 млрд в этом году в валютах "дружественных" стран, в основном в китайских юанях, чтобы замедлить рост курса рубля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект правительства России.

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По данным издания, план получил первоначальную поддержку 30 августа на специальном совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и Центробанка РФ.

В проекте содержится призыв к продаже активов до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней в этом году, сообщает издание.

Bloomberg ознакомился с копией доклада, подготовленного к этому совещанию в России о последствиях санкций для валютных резервов России.

К формированию валютных резервов в "дружественных" валютах власти переходят после того, как под заморозку на Западе попали порядка $300 млрд резервов, накопленных до начала войны России против Украины и введения жестких санкций.

Перед войной Россия увеличивала свои инвестиции в юанях в рамках своей кампании по диверсификации, став одним из крупнейших держателей резервов в китайской валюте в мире.

Но хотя эти активы не были заморожены санкциями США и Европы, доступ России к ним по-прежнему ограничен, сообщает издание. Отмечается, что продажа активов в юанях "требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса".

В документе говорится, что запасы юаней могут достичь $180 млрд, включая неуказанные дополнительные покупки, сделанные в этом году.

Новый план призывает потратить эти $180 млрд в течение следующих 3-5 лет, чтобы помочь покрыть огромные затраты на замену иностранных технологий и перемещение транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.

28 февраля ЕС запретил все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России. Санкции ЕС распространяются на любые юридические лица или органы, действующие в лице или по указанию ЦБ. К санкциям присоединились США и Великобритания. В результате введенных санкций доступ к более чем $300 млрд резервов России был потерян.

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Наталія Фреїк

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