UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Bloomberg: Россия планирует купить $70 млрд в валютах "дружественных" стран

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 14:05
Bloomberg: Россия планирует купить $70 млрд в валютах
Фото: EPA

Россия планирует купить $70 млрд в этом году в валютах "дружественных" стран, в основном в китайских юанях, чтобы замедлить рост курса рубля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект правительства России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, план получил первоначальную поддержку 30 августа на специальном совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и Центробанка РФ.

В проекте содержится призыв к продаже активов до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней в этом году, сообщает издание.

Bloomberg ознакомился с копией доклада, подготовленного к этому совещанию в России о последствиях санкций для валютных резервов России.

К формированию валютных резервов в "дружественных" валютах власти переходят после того, как под заморозку на Западе попали порядка $300 млрд резервов, накопленных до начала войны России против Украины и введения жестких санкций.

Перед войной Россия увеличивала свои инвестиции в юанях в рамках своей кампании по диверсификации, став одним из крупнейших держателей резервов в китайской валюте в мире.

Но хотя эти активы не были заморожены санкциями США и Европы, доступ России к ним по-прежнему ограничен, сообщает издание. Отмечается, что продажа активов в юанях "требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса".

В документе говорится, что запасы юаней могут достичь $180 млрд, включая неуказанные дополнительные покупки, сделанные в этом году.

Новый план призывает потратить эти $180 млрд в течение следующих 3-5 лет, чтобы помочь покрыть огромные затраты на замену иностранных технологий и перемещение транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.

  • 28 февраля ЕС запретил все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России. Санкции ЕС распространяются на любые юридические лица или органы, действующие в лице или по указанию ЦБ. К санкциям присоединились США и Великобритания. В результате введенных санкций доступ к более чем $300 млрд резервов России был потерян.

Читайте также: Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС – Боррель

Наталія Фреїк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай центробанк валютные резервы западные санкции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 