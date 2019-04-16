Bloomberg составил рейтинг богатейших семей "Игры престолов"

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей сериала "Игра престолов". Эксперты и фанаты, опрошенные агентством, не смогли назвать точные суммы, но проанализировали приобретения кланов в течение семи сезонов.

Первое место отдали дому Таргариен и его представительнице Дейнерис, поскольку она обладает самым дорогим активом – драконами. Также клан контролирует крепость Кастерли-Рок и остров Драконий камень, где сконцентрированы большие запасы "драконьего стекла" (обсидиана), способного убивать белых ходоков.

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Вторую позицию заняли Ланнистеры, которые в начале сериала были самыми богатыми в Вестеросе. Но они потеряли Кастерли-Рок, где находится их главный актив – золотые рудники. В то же время, они все еще могут получать кредиты от Железного банка и контролируют торговые пути.

Вслед за Ланистерами идет дом Арренов, который контролирует Долину в горах, неприступную для войск. Благодаря такому положению, народ может заниматься сельским хозяйством и торговлей, не отвлекаясь на войну.

Четвертое место в рейтинге заняли Старки. Им принадлежат обширные, малонаселенные и бесплодные земли севера, которые Bloomberg сравнил с Сибирью. Там могут быть большие залежи ценных ресурсов, а также много древесины и дичи.

Контролирующий Железные острова дом Грейджой идет пятым. Семейство обладает большим флотом, рост которого на протяжении сериала свидетельствует о сохранении экономических ресурсов, отмечает агентство.

Дальше в рейтинге расположились дома Мартелл, Талли и Баратеон. А последнее, девятое, место, в результате войны с Ланнистерами, занял дом Тайрелл. В начале сериала он был на второй позиции.

Первая серия последнего, восьмого, сезона вышла на экраны в США 14 апреля.

Ученые создали алгоритм, вычисляющий вероятность гибели персонажа в заключительном сезоне "Игры престолов".