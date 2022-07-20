UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Более 5,2 млрд грн. В Буче посчитали ущерб в результате вторжения россиян

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 08:40
Более 5,2 млрд грн. В Буче посчитали ущерб в результате вторжения россиян - Фото
Буча (Фото EPA)

В результате российского вторжения город Буча потерял более 5,2 млрд грн. Просчет представлен в отчете Киевской школы экономики (KSE).

В городе повреждено 2514 сооружений, из которых 301 здание потерпело полное или сильное разрушение.

Всего в Буче разрушены и повреждены: 861 частный дом; 122 многоквартирных дома; 875 хозяйственных построек; 149 таунхаусов; 202 гаража.

Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры в Буче город потерял более 290 млн грн. Среди 127 разрушенных и поврежденных объектов промышленности – 39 промышленных зданий, 24 хозяйственных постройки и пять складов.

Читайте также: Миллиарды ущерба и тысячи разрушений. Как волонтеры оцифровывают разрушенные села в Киевской области

Еще 487,9 млн грн ущерба нанесено Буче в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ущерб от войны буча российское вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 