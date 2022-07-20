Более 5,2 млрд грн. В Буче посчитали ущерб в результате вторжения россиян

В результате российского вторжения город Буча потерял более 5,2 млрд грн. Просчет представлен в отчете Киевской школы экономики (KSE).

В городе повреждено 2514 сооружений, из которых 301 здание потерпело полное или сильное разрушение.

Всего в Буче разрушены и повреждены: 861 частный дом; 122 многоквартирных дома; 875 хозяйственных построек; 149 таунхаусов; 202 гаража.

Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры в Буче город потерял более 290 млн грн. Среди 127 разрушенных и поврежденных объектов промышленности – 39 промышленных зданий, 24 хозяйственных постройки и пять складов.

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Еще 487,9 млн грн ущерба нанесено Буче в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.

Восстановление временно оккупированного Мариуполя обойдется более чем в $14 млрд и займет от семи до десяти лет.

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Наталия Софиенко

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