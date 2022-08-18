Болельщики выкупили 2,5 млн билетов на матчи футбольного чемпионата мира в Катаре
Футбольные болельщики на данный момент раскупили 2,45 миллиона билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные ФИФА.
Всего организаторы ЧМ-2022 планируют продать 3 млн билетов.
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В последнем раунде продаж было реализовано около 521 000 билетов. Самый большой спрос был на матчи группового этапа с участием сборной Бразилии. Основные покупатели – жители Катара и соседних Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
ФИФА планирует начать следующий этап продажи билетов в сентябре.
Ожидается, что чемпионат мира посетит около 1,2 миллиона болельщиков.
Предоставление достаточного количества мест для приезжих фанатов, команд и персонала остается ключевой проблемой для Катара, и организаторы перепробовали все, от круизных лайнеров до лагерей в пустыне, чтобы справится с нехваткой жилья, добавляют в агентстве.
Первый матч чемпионата мира запланирован на 20 ноября.
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