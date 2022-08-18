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Болельщики выкупили 2,5 млн билетов на матчи футбольного чемпионата мира в Катаре

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 18:12
Болельщики выкупили 2,5 млн билетов на матчи футбольного чемпионата мира в Катаре - Фото
Фото: depositphotos.com

Футбольные болельщики на данный момент раскупили 2,45 миллиона билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные ФИФА.  

Всего организаторы ЧМ-2022 планируют продать 3 млн билетов. 

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В последнем раунде продаж было реализовано около 521 000 билетов. Самый большой спрос был на матчи группового этапа с участием сборной Бразилии. Основные покупатели – жители Катара и соседних Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 

ФИФА планирует начать следующий этап продажи билетов в сентябре.  

Ожидается, что чемпионат мира посетит около 1,2 миллиона болельщиков.

Предоставление достаточного количества мест для приезжих фанатов, команд и персонала остается ключевой проблемой для Катара, и организаторы перепробовали все, от круизных лайнеров до лагерей в пустыне, чтобы справится с нехваткой жилья, добавляют в агентстве.  

Первый матч чемпионата мира запланирован на 20 ноября.  

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Роман Брыль
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футбол ФИФА Катар ЧМ-2022
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