Болельщики выкупили 2,5 млн билетов на матчи футбольного чемпионата мира в Катаре

Футбольные болельщики на данный момент раскупили 2,45 миллиона билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные ФИФА.

Всего организаторы ЧМ-2022 планируют продать 3 млн билетов.

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В последнем раунде продаж было реализовано около 521 000 билетов. Самый большой спрос был на матчи группового этапа с участием сборной Бразилии. Основные покупатели – жители Катара и соседних Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

ФИФА планирует начать следующий этап продажи билетов в сентябре.

Ожидается, что чемпионат мира посетит около 1,2 миллиона болельщиков.

Предоставление достаточного количества мест для приезжих фанатов, команд и персонала остается ключевой проблемой для Катара, и организаторы перепробовали все, от круизных лайнеров до лагерей в пустыне, чтобы справится с нехваткой жилья, добавляют в агентстве.

Первый матч чемпионата мира запланирован на 20 ноября.

28 февраля Российские клубы и сборные исключили из всех международных соревнований.

29 апреля Bloomberg назвал, кто получит наибольшую выгоду от войны в Украине. Это Катар.

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Роман Брыль

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