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Болгария игнорирует санкции против России: прокуратура расследует действия правительства

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 12:55
Болгария игнорирует санкции против России: прокуратура расследует действия правительства - Фото
Фото: depositphotos.com

Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что его ведомство начало расследование на предмет того, как правительство страны применяет европейские санкции против  России. Об этом пишет Euractiv.  

В Болгарии за введение санкций отвечает Национальное агентство по доходам, и оно не издало ни одного акта о введении санкций за последние восемь лет. 

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"Прокуратура запрашивает у Совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по российским санкциям), информацию о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями", — говорится в заявлении прокуратуры. 

На прошлой неделе депутат болгарского парламента Делян Добрев заявил, что российские олигархи отмывают деньги через банк в Болгарии. Название банка депутат не указал. Через день прокуратура сообщила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать это дело. 

Сайт расследований  Bird.bg  уже раскрыл имена некоторых россиян, владеющих недвижимостью в Болгарии, в частности на Черном море, через своих родственников и фигурирующих в санкционном списке ЕС. Среди них Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа. 

"Болгария, похоже, не применяет санкции ЕС против физических лиц и компаний из РФ. Очевидно, что болгарские власти не осмеливаются, не хотят и не имеют процедур и возможностей для применения санкций", — прокомментировал для Euractiv Руслан Стефанов из болгарского аналитического центра "Центр изучения демократии". 

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время визита в Болгарию в феврале заявил, что Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС сообщали о своих действиях по реализации санкций против России. 

"Цель состоит в том, чтобы получить лучшее представление об этих активах, и если они будут конфискованы, их можно будет использовать для восстановления Украины", — сказал Домбровскис во время визита. 

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Роман Бриль
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