Болгария игнорирует санкции против России: прокуратура расследует действия правительства

Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что его ведомство начало расследование на предмет того, как правительство страны применяет европейские санкции против России. Об этом пишет Euractiv.

В Болгарии за введение санкций отвечает Национальное агентство по доходам, и оно не издало ни одного акта о введении санкций за последние восемь лет.

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"Прокуратура запрашивает у Совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по российским санкциям), информацию о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями", — говорится в заявлении прокуратуры.

На прошлой неделе депутат болгарского парламента Делян Добрев заявил, что российские олигархи отмывают деньги через банк в Болгарии. Название банка депутат не указал. Через день прокуратура сообщила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать это дело.

Сайт расследований Bird.bg уже раскрыл имена некоторых россиян, владеющих недвижимостью в Болгарии, в частности на Черном море, через своих родственников и фигурирующих в санкционном списке ЕС. Среди них Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа.

"Болгария, похоже, не применяет санкции ЕС против физических лиц и компаний из РФ. Очевидно, что болгарские власти не осмеливаются, не хотят и не имеют процедур и возможностей для применения санкций", — прокомментировал для Euractiv Руслан Стефанов из болгарского аналитического центра "Центр изучения демократии".

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время визита в Болгарию в феврале заявил, что Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС сообщали о своих действиях по реализации санкций против России.

"Цель состоит в том, чтобы получить лучшее представление об этих активах, и если они будут конфискованы, их можно будет использовать для восстановления Украины", — сказал Домбровскис во время визита.

6 апреля 2023 года Болгария оштрафовала Лукойл на 100 млн евро за блокирование импорта топлива в страну.

28 апреля FT написал, что Евросоюз собрался ограничить экспорт в страны, которые помогают РФ обходить санкции.

30 апреля министр финансов Марченко потребовал усилить санкции против России: Недостаточно разрушительны.

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Роман Бриль

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