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1,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом. ТОП-5 самых дорогих госзакупок

1,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом. ТОП-5 самых дорогих госзакупок
14.04.2020, 12:07

Самые дорогие закупки совершили КГГА - 74 млн грн за услугу перевозки медиков, структуры МВД - на общую сумму 200 млн грн за средства защиты

На 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для борьбы с COVID-19 на сумму 1,47 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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По регионам больше всего потратили в Киевской (427 млн ​​грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн ​​грн) и Запорожской области (67 млн ​​грн).

Меньше всего - в Черниговской (17 млн ​​грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн).

В Минэкономики составили ТОП-5 самых дорогих антикоронавирусных закупок:

1) услугу обеспечения специализированным автотранспортом больниц за 74 млн грн совершил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) ;

2) защитные костюмы на 69 млн грн закупил Центр обслуживания Нацполиции

3) этот же заказчик приобрел медицинские перчатки и маски за 61 млн грн;

4) респираторы и изолирующие костюмы на 46 млн грн закупил Центральный госпиталь МВД. В Минэкономики уточняют, что в общем эти два учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 млн грн.

5) аппараты ИВЛ за 35 млн грн приобрела Днепропетровская ОГА.

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Анна Андреева
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госзакупки минэкономики коронавирус COVID-19
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