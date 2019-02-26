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26.02.2019, 16:43

Британия готова выплатить ЕС 39 млрд фунтов за Brexit - Telegraph

Британия готова выплатить ЕС 39 млрд фунтов за Brexit - Telegraph

Правительство Великобритании планирует выплатить 39 млрд фунтов стерлингов ЕС даже в случае выхода из блока без соглашения

Правительство Великобритании приняло решение выплатить Евросоюзу 39 млрд фунтов стерлингов, чтобы покрыть большую часть обязательств перед ЕС, даже в случае выхода из блока без соглашения. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве.

По словам высокопоставленных источников, 25 февраля министры подписали принципиальное решение на заседании комитета по обеспечению готовности к Brexit без соглашения.

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В соответствии с планом, британское правительство в последние дни переговоров по Brexit представит исполнительный приказ или нормативный акт о создании правовых основ для будущих платежей в Брюссель.

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Этот шаг противоречит ожиданиям ведущих сторонников "жесткого" Brexit о том, что выход без соглашения спасет страну от выплаты 39 миллиардов фунтов стерлингов ЕС. 

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутаты британского парламента смогут окончательно проголосовать по сделке с Brexit до 12 марта.

Ранее в Ирландии заявили, что намерены добиться от ЕС компенсаций экспортных убытков в результате Brexit. Ежегодно Ирландия поставляет Британии продукты на 4,5 млрд евро, и именно такую сумму рассчитывает получить.

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Теги: Тереза Мэй, brexit, жесткий Brexit
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