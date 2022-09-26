Британия ввела новые санкции против России в ответ на организацию фиктивных референдумов
Великобритания ввела новые санкции в отношении российских олигархов, госкомпаний и коллаборантов в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов в четырех областях Украины, что является явным нарушением международного права, в том числе устава ООН. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Всего в новом санкционном списке 92 компаний и частных лиц.
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В частности, санкции введены против 33 коллаборантов и представителей РФ на временно оккупированных территориях Украины.
А именно: против Сергея Елисеева – главы "правительства" в Херсоне, недавно назначенного правительством России. Ивана Кусова – министра образования и науки так называемой ЛНР. Евгения Балицкого — назначенный Россией главой так называемого правительства в Запорожской области. Евгения Солнцева – заместителя председателя так называемой ДНР.
Под санкции попала компания IMA Consulting, которую называют "любимым пиар-агентством Путина". IMA было поручено руководить публичными кампаниями по проведению фиктивных референдумов.
Под санкции также попал Гознак, компания по производству защищенных документов, которая в ускоренном режиме печатала паспорта для выдачи на временно оккупированных территориях.
Санкции введены против еще четырех российских олигархов с совокупным капиталом 6,3 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о Годе Нисанове и Зарахе Алиеве (контролируют строительную группу "Киевская площадь"), Искандере Махмудове (учредитель Уральской горно-металлургической компании) и Игоре Макарове (президент и владелец ARETI International Group, инвестор в нефтегазовый сектор).
В санкционный пакет включены также 55 топ-менеджеров связанных с государством компаний, которые продолжают финансировать российскую военную машину
А именно: 23 человека из состава совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов набсовета и правления Сбербанка, 10 человек от Совкомбанка, включая заместителя председателя правления и членов набсовета.
"Великобритания никогда не признает результаты фиктивных референдумов или попыток аннексии суверенной территории Украины", – говорится в заявлении британского правительства.
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