UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Великобритания ввела санкции против банка Открытие, Совкомбанка и ВЭБа

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 18:46
Великобритания ввела санкции против банка Открытие, Совкомбанка и ВЭБа - Фото
Лиз Трасс (Фото: ЕРА)

Правительство Великобритании ввело санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие". У всех трех финансовых институтов будут заморожены активы, следует из опубликованного документа МИД Великобритании в понедельник, 28 февраля

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Правительство предлагает новое законодательство по борьбе с экономическими преступлениями после вторжения России в Украину", – идется в сообщении МИД.

Новость дополняется...

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания санкции ВЭБ банк Открытие Совкомбанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 