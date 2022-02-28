Великобритания ввела санкции против банка Открытие, Совкомбанка и ВЭБа

Правительство Великобритании ввело санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие". У всех трех финансовых институтов будут заморожены активы, следует из опубликованного документа МИД Великобритании в понедельник, 28 февраля

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"Правительство предлагает новое законодательство по борьбе с экономическими преступлениями после вторжения России в Украину", – идется в сообщении МИД.

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Наталия Фреик

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