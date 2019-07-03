Британия выделит Украине £46 млн на реформы и независимые медиа

Великобритания выделит Украине £9 млн на поддержку независимых СМИ. Еще £37 млн будут предоставлены в течение 2020 года на реформу оборонного сектора, борьбу с коррупцией и поддержку гуманитарных инициатив. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства по случаю участия в конференции по реформированию Украины, прошедшей в Канаде 2 июля.

"Великобритания и Канада продолжают возглавлять поддержку международным сообществом важных реформ в Украине и будут добиваться дальнейшего прогресса в проведении судебной, избирательной и экономической реформ. Крайне важно, чтобы Украина продолжала взаимодействовать с Международным валютным фондом (МВФ), ЕС и другими донорами для завершения этих реформ", - говорится в сообщении.

По словам государственного министра МИД Великобритании лорда (Тарика) Ахмеда, за последние 5 лет Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 23 года вместе взятые.

"Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшее здравоохранение и более децентрализованное принятие решений, которые ближе к людям. На фоне продолжающейся российской агрессии это довольно замечательное достижение", - приводятся слова министра.

Британия считает, что Украина должна сосредоточиться на: 1) реформе судебной системы, 2) приватизации госпредприятий, 3) принятии законов о ликвидации монополий, 4) реформе в сфере собственности СМИ.

"Великобритания четко заявляет, что развитие независимой медиа-среды, включая Общественный вещатель, является основой стабильной и успешной демократии. Независимые СМИ могут быть мощным инструментом для ослабления влияния враждебных нарративов, которые нацелены на сеяние раздора и подрыв реформаторских усилий", - отмечается в пресс-релизе.