Британия запретила тратить деньги от продажи "Челси" за пределами Украины

Британские власти запретили тратить 2,3 млрд фунтов ($2,9 млрд), вырученных российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи "Челси", за пределами Украины. Об этом сообщил в статье в The Times Майк Пенроуз, глава фонда помощи пострадавшим от войны в Украине.

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"После продажи "Челси" полученные деньги были переданы нашему фонду, чтобы помочь "всем жертвам войны в Украине и ее последствий", условия впоследствии были прописаны в документах о продаже, утвержденных правительством. Через год правительство сообщает фонду, что по договоренности с ЕС подаренные деньги передадут только при условии, что мы согласимся ограничить расходы в пределах географических кодонов Украины", – заявил Пенроуз.

Он указывает, что в таком случае фонд не сможет рассматривать запросы на помощь украинским беженцам и принимающим их семьям.

Две недели назад газета Daily Mail заявила, что Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине денег от продажи "Челси", потому что хочет, чтобы часть денег шла "пострадавшим от войны россиянам". Ни британское правительство, ни Европейская комиссия на такой шаг не согласятся, пока против России действуют санкции.

Пенроуз настаивает, что формулировку "все жертвы войны в Украине и ее последствий" предложил именно он, а не Абрамович.

"Ход войны, а вместе с ним – и гуманитарные потребности, может меняться. Как показали недавние беспорядки в России, мы должны быть готовы к любому сценарию, включая увеличение потока беженцев из-за усиления боевых действий. В таком случае помощь фонда, по условиям [британского] правительства и ЕС должна останавливаться, как только беженцы покидают Украину. Многие жертвы, получающие гуманитарную помощь, преимущественно женщины и дети, идут именно по этому пути", – заявил Пенроуз.

Он также сказал, что косвенными жертвами российско-украинской войны является "огромное количество людей" в других странах – от Молдовы до Сомали.

Отдельно глава фонда отметил, что организация и так не могла бы выделять деньги учреждениям, связанным с правительствами России или Беларуси. Для регулирования этого вопроса уже есть санкции против РФ.