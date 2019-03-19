Будущее NFC-платежей в Украине. Что говорят банкиры

Количество бесконтактных платежей за 2018 год выросло в 90 раз, банкиры надеются на сохранение таких же темпов роста и в этом году. Об этом шла речь на круглом столе "Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?", сообщает FinClub.

"Количество операций с помощью смартфонов в 2018 году выросло в 90 раз… Мой прогноз на ближайшие два года - тренды развития NFC-платежей будут примерно такими же, как мы их наблюдали в 2018 году", - отметил директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Бахтин.

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Однако банкиры отмечают, что уровень проникновения цифровых технологий на самом деле высокий только в "белой" части экономики. "Большая часть экономики находится в тени, поэтому наша задача - сдвигать экономику в "белую" часть", - считает замглавы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Кроме того, популяризация NFC-платежей зависит от расширения платежной инфраструктуры. По данным Нацбанка, в среднем по Украине 7100 терминалов на 1 млн жителей. "По этому показателю Украина далеко не в лидерах. Во многих европейских странах этот показатель составляет 15-20 000", - напомнил Юрий Батхин. При этом в 15 странах Европы доля бесконтактных платежей превышает 50%, а в Польше, Чехии - свыше 80-90%.

Банкиры надеются улучшить динамику. По данным НБУ, сейчас более 80% платежных терминалов в Украине уже принимают бесконтактные платежи.

Представители международных платежных систем делают ставку на распространение носимых людьми устройств с функцией оплаты - часы, фитнес-браслеты, кольца. "В перспективе мы ожидаем, что 80% носимых устройств будут иметь функцию оплаты", - прогнозирует Юрий Батхин.

Кроме того, по мнению банкиров, популяризации NFC-платежей будет способствовать и то, что все больше производителей смартфонов предлагают покупателям бюджетные модели с функцией NFC.

Ранее сообщалось, что только 38% малого и среднего бизнеса в Украине принимают безналичные платежи, при этом в 2018 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов.