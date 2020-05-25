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Бухгалтерам и Instagram-специалистам предлагают удаленную работу чаще - OLX

Бухгалтерам и Instagram-специалистам предлагают удаленную работу чаще - OLX
25.05.2020, 18:21

В топ-10 профессий вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам

Во время карантина удаленную работу на платформе OLX Работа чаще всего предлагали офис-менеджерам, Instagram-специалистам, операторам, менеджерам по продажам, бухгалтерам, онлайн-администраторам и диспетчерам, сообщает OLX. Люди стали значительно чаще искать вакансии с возможностью работать из дома. В апреле по сравнению с февралем количество запросов «удаленная работа» выросла на 83%.

Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали бухгалтеры и офис-менеджеры - предложений по удаленной работе для первых стало больше в 5 раз, а для вторых - вдвое. В апреле по сравнению с февралем на 72% возросло количество объявлений о поиске специалистов, которые ведут аккаунты в соцсети, работают с контентом, пишут посты. Менеджеров по продажам и онлайн-администраторов искали на 42% и 46% чаще соответственно.

Наибольшую ежемесячную плату за удаленную работу предлагали продавцам (29 300 грн) и онлайн-администраторам (22 000 грн). В апреле возросла оплата услуг Instagram-специалистов (на 2000 грн - до 19 500 грн), тогда как операторам и менеджерам по продажам в среднем предлагают 12 500 грн.

Стабильным остается количество объявлений о поиске диспетчеров на дому - им предлагают работу с транспортом и в службах такси. Платить готовы в среднем 11 500 грн в месяц. Бухгалтерам за дистанционное ведение учета, как и офис-менеджерам, предлагают в среднем 10 000 грн.

  • По данным опроса руководителей компаний из Европейской Бизнес Ассоциации, 62% директоров сообщили, что рассматривают вариант полного или частичного изменения режима работы на удаленный. Большинство из них готовы разрешить работать удаленно до 50% персонала.

  • Бизнес в Украине испытывает существенные убытки из-за карантина и оценивает возможное уменьшение доходов в течение 2020 года в среднем на 50%, а 28% предприятий ожидают уменьшения доходов более чем на 60%. Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса Advanter Group.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Светлана Заражевская
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OLX Работа удаленная работа
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