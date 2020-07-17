Бухгалтеры считают неэффективными налоговые льготы бизнесу - исследование

Большинство (62%) украинских бухгалтеров считают налоговые льготы, введенные государством во время коронакризиса, неэффективными для бизнеса, а 11% оценили такие меры положительно. Такие результаты Всеукраинского опроса "Индекс легкости работы бухгалтеров", который уже третий год подряд проводит компания ЛІГА:ЗАКОН.

Согласно опросу, 54,4% бухгалтеров убеждены, что бизнес нуждается, прежде всего, в налоговых каникулах; 47,1% респондентов проголосовали за целевые программы государственной поддержки; 45,2% за программы, направленные на снижение безработицы.

В этом году в ходе опроса компания ЛІГА:ЗАКОН особое внимание уделила тому, как изменилась профессия бухгалтера в новых «карантинных» реалиях – зарплаты, условия работы и защищенность профессии.

Выяснилось, что:

объем работы для бухгалтеров остался на том же уровне (46.5%) или вырос (36,7%);

ответственность за ошибки, неправильное оформление сотрудников и перерасчет зарплат ложится на бухгалтера для 56% респондентов;

персональные доходы бухгалтеров сократились или совсем прекратились за последние 3 месяца у 46% опрошенных;

47,4% бухгалтеров продолжали работать в офисе во время карантина, преимущественно из-за специфики бухгалтерской работы (работа с первичными документами и т.п.).

Уже третий год подряд в опросе большинство бухгалтеров главной проблемой налогового законодательства называют его постоянные изменения. В этом году такую проблему назвали 60,3%.

Для 50,2% актуальной проблемой является разночтения законодательных норм и недостаток обобщающих налоговых консультаций. Как результат - 37% не уверены, что могут защитить себя в случае разногласий с налоговыми органами, 28,4% имели конфликтные ситуации с представителями контролирующих органов за прошлый год.

Как и в прошлые годы, около половины (52%) бухгалтеров негативно оценивают изменения в налоговое законодательство в течение последнего года. Для 58,7% наиболее ожидаемой налоговой реформой является запрет на внесение любых изменений в налоговое законодательство до начала нового бюджетного года.

Общий Индекс легкости работы бухгалтеров в этом году не изменился, и составил 2,5 пункта.

Исследование проводилось с 16 июня - до 10 июля и охватило более 1000 бухгалтеров со всей Украины. Цель исследования - отслеживание настроений бухгалтеров, как главного индикатора здоровья бизнеса и государства. Вынесение выявленных проблем на общественное обсуждение и поиск эффективных решений. Партнеры исследования: ФПБАУ, ЕВА, проєкт Unlimit Ukraine від EBA.

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Юрий Тарасовский

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