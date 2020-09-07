Букмеккер Parimatch принимал участие в покупке отеля Днепр - Kyiv Post

Украинский международный букмекерский холдинг Parimatch хотел купить отель Днепр, сообщил Kyiv Post со ссылкой в источнике правительства.

По данным издания, компания также участвовала в покупке отеля.

Нынешний покупатель и совладелец отеля Александр Кохановский не стал отрицать участие холдинга, но отказался это комментировать.

Как отмечает издание, Parimatch работает в сфере тотализаторской лотереи, в которой игроки угадывают результаты спортивного события. Раньше эта сфера развивалась в серой правовой зоне, пока азартные игры не были легализованы в Украине 14 июля, за день до продажи отеля.

После того, как 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об азартных играх, Parimatch объявил о намерении получить лицензию.

15 июля Фонд государственного имущества продал на открытом аукционе столичный отель Днепр за 1,1 млрд грн. Покупателями оказались основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский и его партнеры из компании Смартленд. Из "Днепра" планируется сделать отель-кибер-площадку.

продал Покупателями оказались Президент Владимир Зеленский В законопроекте обнаружены противоречия и в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки. 11 августа подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр ".

Действие закона об азартных играх приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделав невозможной честную конкуренцию в сфере азартных игр, заявило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Сергей Чигирь

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