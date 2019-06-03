Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 17:03

Бюджет-2020: что будет с минималкой, ВВП и курсом доллара

Бюджет-2020: что будет с минималкой, ВВП и курсом доллара

Опубликован проект бюджетной декларации на следующий год. Документ еще не принят

Доходы госбюджета-2020 могут составить 1096,6 млрд грн, расходы 1185,3 млрд грн. Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, который есть в распоряжении ЭП.

Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит МЭРТ.

Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года - 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 грн до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в Верховную Раду. Она пока не принята.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госбюджет, бюджетная декларация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 