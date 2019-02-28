Бюджетникам прифронтовых территорий вернут долги

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2019 год. Теперь работники сферы образования и медицины приграничных с оккупированными территорий получат деньги. Об этом говорится в Facebook Министерства финансов.

"Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2019! Это урегулирует взаимоотношения между госбюджетом и бюджетами ОТГ, в которых состоялись местные выборы в конце 2018 года из-за введения военного положения y 10 областях. Таких ОТГ у нас 53", - говорится в сообщении.

Реклама

В Минфине отметили, что до внесения изменений районы, в которые входят эти ОТГ, не получали денег из бюджета, поэтому выплаты зарплат в сфере образования и медицины не было осуществлено.