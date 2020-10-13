Бюджеты ОТГ получили независимость. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №907-ІХ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который разделяет районные бюджеты и бюджеты территориальных громад. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления".

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Документ закрепляет разделение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад.

Закон определяет состав доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и ОТГ.

Также, закрепляются равные условия бюджетного обеспечения для сельских, поселковых, городских территориальных громад.

"Необходимость изменений в Бюджетный кодекс вызвана тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля Парламент принял постановление "О создании и ликвидации районов". Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней требовало соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", – говорится в сообщении Офиса президента.

17 сентября Верховная рада приняла закон №907-ІХ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" о разделении местных бюджетов.

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Роман Брыль

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