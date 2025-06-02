"Бьют по экономике Европы". Немецкий Salzgitter оценил влияние тарифов США на сталь
Гендиректор немецкого металлургического гиганта Salzgitter, второго по величине производителя стали в стране, Гуннар Греблер заявил, что новая тарифная политика США наносит серьезный удар по европейской промышленности. Об этом пишет Reuters.
По данным Немецкой ассоциации производителей стали, на США приходится около пятой части, или 4 млн тонн, европейского экспорта стали за пределы ЕС, что делает их важнейшим экспортным рынком для отрасли.
"Нестабильная тарифная политика США сильно бьет по экономике Европы, особенно – Германии", – отметил Греблер.
Помимо непосредственного ущерба для экспорта в США, в ЕС наблюдается рост импорта более дешевой азиатской стали, что еще больше давит на европейский рынок, добавил Греблер.
Азиатская сталь заполонила европейский рынок, поэтому существуют опасения, что эта тенденция усилится из-за американских тарифов.
В ответ на эти опасения ЕС 1 апреля усилил квоты на импорт стали, чтобы сократить приток еще на 15% в рамках так называемого Европейского плана действий по стали и металлам.
На фоне новостей акции Salzgitter, а также других европейских сталепроизводителей, таких как Thyssenkrupp и ArcelorMittal, снизились на 0,6–1,8%.
- С 12 марта 2025 года в США вступили в силу импортные пошлины в 25% на сталь и алюминий, введенные Трампом вскоре после вступления в должность.
- Это решение напрямую касается Украины, поскольку ранее она была освобождена от пошлин на импорт стали и стальных изделий.
- 31 мая Трамп решил удвоить пошлины на импорт стали и алюминия. Они возрастут до 50% уже с 4 июня.