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Бывшим владельцам обанкротившихся банков хотят запретить участвовать в приватизации

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 10:50
Бывшим владельцам обанкротившихся банков хотят запретить участвовать в приватизации - Фото
Офис Фонда гарантирования вкладов физлиц (фото: LIGA.net)

Компаниям бывших владельцев банков-банкротов могут запретить участвовать в госзакупках и приватизации, пока они не погасят долги перед Фондом гарантирования вкладов. Об этом идет речь в меморандуме Украины с МВФ.

"Мы определим конкретные меры, которые можно принять для прекращения ведения бизнеса между государством и бывшими владельцами обанкротившихся банков, пока последние не предпримут шаги по погашению своих долгов перед ФГВФЛ", – говорится в меморандуме.

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В частности, речь идет о запрете бывшим собственникам банков-банкротов, связанным с ними контролирующим лицам и субъектам хозяйствования, участвовать в госзакупках и приватизации в случае наличия юридически подтвержденных долгов перед Фондом гарантирования.

Кроме того, в меморандуме отмечается, что Украина обязуется усилить работу по возврату активов бывшими собственниками и связанными сторонами обанкротившихся банков.

"Мы признаем необходимость применения более комплексного подхода для открытия всех коммерческих и юридических возможностей для возвращения активов обанкротившихся банков, а также для привлечения бывших собственников и руководителей этих банков к ответственности за нанесение убытков", – говорится в тексте документа.

По данным ФГВФЛ, по состоянию на начало 2021 года в процессе ликвидации находились 46 банков. За 2020 год Фонд выплатил 390,7 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков. В частности Фонд оплачивает требования вкладчиков за счет управления и продажи имущества неплатежеспособных банков.

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Наталия Софиенко
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фгвфл банк-банкрот меморандум с МВФ
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