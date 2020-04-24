Бывший чиновник НБУ и заместитель Милованова перешел на работу в группу ICU

Бывший чиновник Национального банка Украины и замминистра Минэкономики Сергей Николайчук возглавил департамент макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

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Учредитель группы ICU Макар Пасенюк сообщил, что в ICU Николайчук будет отвечать за макроэкономическую составляющую инвестиционных решений группы на развивающихся и глобальных рынках капитала, а также разработку соответствующих рекомендаций для клиентов.

"Сергей сделал существенный вклад в реформу монетарной политики НБУ, которая получила высокие оценки международных финансовых институтов и поныне помогает стране справляться с финансово-экономическими проблемами, вызванными пандемией", - отметил Пасенюк.

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С сентября 2019 по апрель 2020 года Николайчук занимал должность заместителя министра экономики. С 2004 по 2019 год работал в НБУ, где прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.