Частные инвесторы приватизировали госимущества на 1 млрд грн с начала года

Фонд госимущества с начала 2023 года провел 81 приватизационный аукцион, в результате которых привлек 1,03 млрд грн от частных инвесторов. Большая часть этих средств (65%) уже поступила в государственный бюджет, сообщает пресс-служба ФГИ.

Всего с начала года за государственное имущество на приватизационных аукционах боролись 468 предпринимателей, уточняют в ФГИ.

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Инвесторы заплатили за приватизированное госимущество сумму, в шесть раз превышающую стартовую цену объектов.

"Первый миллиард – сигнал для бизнесменов, что наша страна, несмотря на войну, – привлекательное место для инвестиций", – прокомментировал председатель ФГИ Рустем Умеров.

Одним из крупнейших приватизационных аукционов с начала года стала продажа спиртзавода в селе Сторонибабы недалеко от Львова за 142 млн грн.

В 2022 году Фонд госимущества заработал от приватизации 3,6 млрд грн.

21 февраля в ФГИ заявили о намерении продать три крупных предприятия в Запорожье.

27 февраля Фонд госимущества после четырехлетнего перерыва возобновил приватизацию карьеров.

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Роман Бриль

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