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Частные инвесторы приватизировали госимущества на 1 млрд грн с начала года

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 17:24
Частные инвесторы приватизировали госимущества на 1 млрд грн с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд госимущества с начала 2023 года провел 81 приватизационный аукцион, в результате которых привлек 1,03 млрд грн от частных инвесторов. Большая часть этих средств (65%) уже поступила в государственный бюджет, сообщает пресс-служба ФГИ.  

Всего с начала года за государственное имущество на приватизационных аукционах боролись 468 предпринимателей, уточняют в ФГИ.  

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Инвесторы заплатили за приватизированное госимущество сумму, в шесть раз превышающую стартовую цену объектов. 

"Первый миллиард – сигнал для бизнесменов, что наша страна, несмотря на войну, – привлекательное место для инвестиций", – прокомментировал председатель ФГИ Рустем Умеров.  

Одним из крупнейших приватизационных аукционов с начала года стала продажа спиртзавода в селе Сторонибабы недалеко от Львова за 142 млн грн.  

В 2022 году Фонд госимущества заработал от приватизации 3,6 млрд грн. 

Читайте также: ФГИ становится одним из крупнейших государственных землевладельцев: соберет 300 000 га.  

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Роман Бриль
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приватизация ФГИ госимущество Рустем Умеров частный инвестор
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