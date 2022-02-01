Частные лица перевели в Украину рекордные $15 млрд за год

Объем частных денежных переводов составил $15,02 млрд в 2021 году, что на $3 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Сумма денежных переводов в декабре составила $1,34 млрд и это второй крупнейший месячный объем переводов за год, после сентября.

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В статистике денежных переводов НБУ учитывает как официальные, так и не официальные каналы переводов в Украину.

По официальным каналам поступило $8,13 млрд за прошлый год. Из них через международные платежные системы – $3,15 млрд, через корсчета банков – $936 млн, как оплата труда – $4,04 млрд.

Через неформальные каналы в Украину переведено $6,89 млрд за 2021 год.

За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,93 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. Тогда больше всего переводов в Украину поступало из США (18%), Израиля (14%) и Италии (9%).

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Роман Брыль

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