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Частные лица перевели в Украину рекордные $15 млрд за год

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 18:47
Частные лица перевели в Украину рекордные $15 млрд за год - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем частных денежных переводов составил $15,02 млрд в 2021 году, что на $3 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальный банк Украины.   

Сумма денежных переводов в декабре составила $1,34 млрд и это второй крупнейший месячный объем переводов за год, после сентября.  

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В статистике денежных переводов НБУ учитывает как официальные, так и не официальные каналы переводов в Украину.  

По официальным каналам поступило $8,13 млрд за прошлый год. Из них через международные платежные системы – $3,15 млрд, через корсчета банков – $936 млн, как оплата труда – $4,04 млрд.  

Через неформальные каналы в Украину переведено $6,89 млрд за 2021 год. 

Частные лица перевели в Украину рекордные $15 млрд за год

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Роман Брыль
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нацбанк международные платежные системы денежные переводы в украину
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