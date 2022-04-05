Через Дию на украинскую армию собрали уже 235 млн грн
Через сервис "Дия" для ВСУ уже собрали 235 млн грн, к сбору средств присоединились более 230 000 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Дия в Telegram.
Благодаря донатам украинцев вчера фонд "Вернись живым" передал украинским бойцам 600 технических средств и оборудования.
Среди них:
251 источник питания,
83 средства связи,
72 планшета,
32 накопителя,
24 квадрокоптера,
20 единиц сетевого оборудования,
15 ноутбуков,
13 единиц тепловизионной, ночной и дневной оптики,
5 инструментов для монтажа сетей,
3 генератора,
1 компьютерная мышка,
1 пикап, адаптированный к нуждам ВСУ.
Как помочь армии через Дию
Нужно зайти в приложение, на главном экране нажать Помощь армии, ввести сумму вклада и реквизиты карты.
Все официальные реквизиты помощи армии – по ссылке.
- 23 марта президент Владимир Зеленский объявил о запуске сайта гуманитарной помощи Украине.
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