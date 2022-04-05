Через Дию на украинскую армию собрали уже 235 млн грн

Через сервис "Дия" для ВСУ уже собрали 235 млн грн, к сбору средств присоединились более 230 000 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Дия в Telegram.

Благодаря донатам украинцев вчера фонд "Вернись живым" передал украинским бойцам 600 технических средств и оборудования.

Среди них:

251 источник питания,

83 средства связи,

72 планшета,

32 накопителя,

24 квадрокоптера,

20 единиц сетевого оборудования,

15 ноутбуков,

13 единиц тепловизионной, ночной и дневной оптики,

5 инструментов для монтажа сетей,

3 генератора,

1 компьютерная мышка,

1 пикап, адаптированный к нуждам ВСУ.

Как помочь армии через Дию

Нужно зайти в приложение, на главном экране нажать Помощь армии, ввести сумму вклада и реквизиты карты.

Все официальные реквизиты помощи армии – по ссылке.

23 марта президент Владимир Зеленский объявил о запуске сайта гуманитарной помощи Украине.

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Наталия Софиенко

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