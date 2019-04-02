Что будет с курсом гривни. Прогноз совета НБУ

Ситуация на валютном рынке лета-осени 2018 года, когда гривня раньше обычного начала девальвировать, однако осенью эта динамика сменилась ее укреплением, может повториться и в 2019 году, считает глава совета Национального банка Богдан Данилишин.
"Склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривни снижался осенью, может смениться новой, похожей на прошлогоднюю: некоторая девальвация в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией", - написал Данилишин в Facebook.
По его словам, основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. "Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализованной) страной, поэтому курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", - отметил глава совета регулятора.
Он напомнил, что в 2018 году в период с 1 июня по 5 сентября гривня снизилась к доллару на 9%. Среди причин девальвации Данилишин называет выведение нерезидентами средств, вложенных в облигации госзайма (ОВГЗ), высокие цены на нефть, необходимость закачки газа в хранилища и сезонную паузу в экспорте агропродукции.
"Следует отдавать себе отчет в том, что некоторые описанные элементы 2018 года могут повториться и в этом году", - отмечает Данилишин.
В ближайшие несколько месяцев, скорее всего, не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке, считает он. Среди причин прогнозируемой стабильности - продолжение экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая, сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты черных металлов, снижение закупок природного газа.
Положительное влияние на стабильность гривни, по мнению Данилишина, может оказать рост вложений нерезидентов в госбумаги Украины и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку объемы погашения внешнего долга в 2019 году весьма существенны.
Ранее в колонке для LIGA.net Богдан Данилишин рассказал, чем вызвана нестандартная ситуация на валютном рынке в начале 2019 года, когда гривня укреплялась по отношению к доллару.