Что и куда экспортировала Украина в 2018-м: инфографика

Украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил $57,1 млрд и вырос на 8,6% или на $4,5 млрд по сравнению с 2017 годом. Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году аж на $47,3 млрд. Об этом в Facebook информирует Министерство экономического развития и торговли.
В сообщении говорится, что объемы экспорта товаров выросли по всем товарным группам. Активнее всего росли: продукция металлургического комплекса - на $1,5 млрд (+ 14,9%); продукция АПК и пищевой промышленности - на $855,9 млн (+ 4,8%); продукция машиностроения - на $420,8 млн (+ 8,3%).
Экспорт украинских товаров за 2018 год больше всего вырос в такие страны:
В министерстве отмечают, что Европейский Союз - крупнейший торговый партнер для Украины. 41,1% от общего оборота товаров и услуг Украины по итогам 2018 года приходится на ЕС. Также важными торговыми партнерами Украины являются Китай, США и Турция. На их долю пришлось соответственно 8,4%, 4,4% и 3,9% внешнеторгового оборота.
Ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что поступления в бюджет от экспорта в прошлом году за 11 месяцев достигли почти $54 млрд.
Напомним, что по итогам 2018 года Украина не только побила рекорд по доходу от экспорта зерна, но и вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла.