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25.02.2019, 18:30

Что и куда экспортировала Украина в 2018-м: инфографика

Что и куда экспортировала Украина в 2018-м: инфографика

Экспорт товаров и услуг в прошлом году вырос на 8,6% или на $4,5 млрд по сравнению с 2017 годом

Украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил $57,1 млрд и вырос на 8,6% или на $4,5 млрд по сравнению с 2017 годом. Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году аж на $47,3 млрд. Об этом в Facebook информирует Министерство экономического развития и торговли.

В сообщении говорится, что объемы экспорта товаров выросли по всем товарным группам. Активнее всего росли: продукция металлургического комплекса - на $1,5 млрд (+ 14,9%); продукция АПК и пищевой промышленности - на $855,9 млн (+ 4,8%); продукция машиностроения - на $420,8 млн (+ 8,3%).

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Экспорт украинских товаров за 2018 год больше всего вырос в такие страны:

  • ЕС + $2,6 млрд или + 15% и составил $20,2млрд;
  • США + $283,3 млн или + 34,2% и составил $1,1 млрд;
  • Саудовская Аравия + $231,8 или + 44,8% и составил $749,1;
  • Индонезия + $ 218,9 млн или + 55,1% и составил $616,2 млн;
  • Филиппины + $ 169,5 млн или + 106% и составил $329,3млн.


В министерстве отмечают, что Европейский Союз - крупнейший торговый партнер для Украины. 41,1% от общего оборота товаров и услуг Украины по итогам 2018 года приходится на ЕС. Также важными торговыми партнерами Украины являются Китай, США и Турция. На их долю пришлось соответственно 8,4%, 4,4% и 3,9% внешнеторгового оборота.

Ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что поступления в бюджет от экспорта в прошлом году за 11 месяцев достигли почти $54 млрд

Напомним, что по итогам 2018 года Украина не только побила рекорд по доходу от экспорта зерна, но и вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла

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Теги: агроэкспорт, экспорт, крупнейший экспортер, объемы экспорта
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