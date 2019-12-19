Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование

Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование
19.12.2019, 19:20

Украинскому финтеху не хватает денег, партнерства и законодательных изменений, отмечают в EY и проекте USAID “Трансформация финансового сектора"

Устаревшее и неблагоприятное законодательство является наибольшим препятствием для развития финтехотрасли в Украине, свидетельствуют данные опроса украинских финтехкомпаний и банков, который провели EY и проект USAID "Трансформация финансового сектора", сообщают авторы в совместном релизе.

Опрос украинских банков и финтехкомпаний проводился во II-III квартале 2019 года. Цель исследования: узнать мнение украинской финансовой среды о рынке финтех, определить главные болевые точки, уровень зрелости украинского финтехрынка и составить портрет типичной украинской финтехкомпании.

Украинские финтехкомпании и банки считают удаленную идентификацию клиента и внедрение PSD2 наиболее важными законодательными изменениями, необходимыми для оживления текущей ситуации на рынке, отмечается в сообщении.

Среди других важных препятствий для развития рынка - недостаток финансирования, сложность в формировании партнерских отношений и низкий уровень финансовой грамотности.

Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование

Недостаток инвестиций остается болевой точкой для компаний, которые занимаются новыми технологиями в Украине, отмечается в сообщении.

Финтехкомпаниям не хватает внешнего капитала (61% финансируется за собственные средства), что замедляет развитие сектора и делают невозможной быструю экспансию.

Банки назвали наибольшим вызовом цифровой трансформации ее стоимость.

Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование

Типичная финтехкомпания функционирует более трех лет и все еще развивает свой продукт или сервис, следует из исследования.

Она полностью финансируется самостоятельно, не связана с банками или банковскими группами, сфокусирована на рынок корпоративных клиентов, а ее топ-менеджмент имеет опыт в традиционных финансовых услугах.

Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование

Между банками и финтехкомпаниями низкий уровень сотрудничества. 97,6% финтехкомпаний отмечают, что среди их акционеров нет банков, банковских групп, корпоративных акселераторов/инкубаторов банков и других связанных с банками юридических лиц.

Лишь 46,3% респондентов предоставляют минимум одну услугу или продукт банка. 60,8% респондентов часто наблюдают нежелание традиционной банковской системы внедрять новые технологии, которые разработали финтехкомпании.

Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование

"Стабильная экономическая среда, более совершенное законодательство и увеличение объемов инвестиций могли бы создать условия для бурного развития финтехиндустрии, которая уже опережает другие высокотехнологичные отрасли в Украине. Более тесное сотрудничество с банками также способствовало бы стремительному движению этого сектора вперед", - отметил руководитель EY Start-Up Accelerator и лидер по инновациям EY в Украине Алексей Имас.

Напишите нам
банки финтех
Комментарии
Последние новости
 