Что мешает банкам и финтеху работать в Украине: исследование

Устаревшее и неблагоприятное законодательство является наибольшим препятствием для развития финтехотрасли в Украине, свидетельствуют данные опроса украинских финтехкомпаний и банков, который провели EY и проект USAID "Трансформация финансового сектора", сообщают авторы в совместном релизе.

Опрос украинских банков и финтехкомпаний проводился во II-III квартале 2019 года. Цель исследования: узнать мнение украинской финансовой среды о рынке финтех, определить главные болевые точки, уровень зрелости украинского финтехрынка и составить портрет типичной украинской финтехкомпании.

Украинские финтехкомпании и банки считают удаленную идентификацию клиента и внедрение PSD2 наиболее важными законодательными изменениями, необходимыми для оживления текущей ситуации на рынке, отмечается в сообщении.

Среди других важных препятствий для развития рынка - недостаток финансирования, сложность в формировании партнерских отношений и низкий уровень финансовой грамотности.

Недостаток инвестиций остается болевой точкой для компаний, которые занимаются новыми технологиями в Украине, отмечается в сообщении.

Финтехкомпаниям не хватает внешнего капитала (61% финансируется за собственные средства), что замедляет развитие сектора и делают невозможной быструю экспансию.

Банки назвали наибольшим вызовом цифровой трансформации ее стоимость.

Типичная финтехкомпания функционирует более трех лет и все еще развивает свой продукт или сервис, следует из исследования.

Она полностью финансируется самостоятельно, не связана с банками или банковскими группами, сфокусирована на рынок корпоративных клиентов, а ее топ-менеджмент имеет опыт в традиционных финансовых услугах.

Между банками и финтехкомпаниями низкий уровень сотрудничества. 97,6% финтехкомпаний отмечают, что среди их акционеров нет банков, банковских групп, корпоративных акселераторов/инкубаторов банков и других связанных с банками юридических лиц.

Лишь 46,3% респондентов предоставляют минимум одну услугу или продукт банка. 60,8% респондентов часто наблюдают нежелание традиционной банковской системы внедрять новые технологии, которые разработали финтехкомпании.

"Стабильная экономическая среда, более совершенное законодательство и увеличение объемов инвестиций могли бы создать условия для бурного развития финтехиндустрии, которая уже опережает другие высокотехнологичные отрасли в Украине. Более тесное сотрудничество с банками также способствовало бы стремительному движению этого сектора вперед", - отметил руководитель EY Start-Up Accelerator и лидер по инновациям EY в Украине Алексей Имас.