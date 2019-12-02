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Что покупали и сколько потратили американцы в "Черную пятницу"

Что покупали и сколько потратили американцы в "Черную пятницу"
02.12.2019, 18:38

Американцы потратили онлайн $7,4 млрд за день, но не смогли обойти "День Холостяка" в Китае

Онлайн-продажи в США в "Черную пятницу" выросли более чем на 19,6%, по сравнению с 2018 годом и составили рекордные $7,4 млрд. Об этом свидетельствует исследование Adobe Analytics 80 из 100 крупнейших ритейлеров США.

По данным исследования, только смартфонов в этот день было продано на $2,9 млрд. Одними из самых популярных товаров стали детские куклы L.O.L Surprise, серия игрушек по фильму "Холодное сердце-2", видеоигры FIFA 20 и NFL 20 и игровая приставка Nintendo Switch от Nintendo.

При этом, посещения физических магазинов упали на 6,2% по сравнению показателем прошлого года.

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Любители распродаж в "Черную пятницу" остаются лояльными к брендам, которые предоставляют больше удобных опций, например, возможность купить товар онлайн и забрать в магазине, просто заказать доставку товара на дом или на почту.

Примечательно, что "Черная пятница" в США выглядит вяло, если сравнить ее с продажами в Китае на "День холостяка". Только на двух крупнейших e-commerce платформах Китая Alibaba Group Holding  и JD.com продажи составили  более чем $68 млрд за один день.

Пятидневный шоппинг-уикенд США. Динамика продаж за 2014-2018 гг.

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