Что влияет на принятие решений инвесторами. Исследование EY

Экологическая, социальная и управленческая (ESG) информация, а также данные нефинансовой отчетности имеют большое влияние на принятие решений инвесторами. Об этом свидетельствует исследование компании EY.
Аналитики отмечают, что в этом году исследование показало заметный консенсус относительно важности ESG или нефинансовой информации для принятия решений инвесторами.
97% из 220 опрошенных во всем мире институциональных инвесторов заявляют, что проводят либо неформальную, либо структурированную и методичную оценку нефинансовых показателей до того, как инвестировать в компанию.
В EY заявляют, что во всем мире инвесторы ожидают более широкой, более полезной информации о нефинансовых показателях, которая предоставлялась бы на неизменно высоком качественном уровне.
Основные результаты исследования:
Что это означает для организаций в Украине?
"Крупные и средние компании в Украине обязаны обнародовать в 2019 году отчет об управлении вместе с нефинансовой информацией. А это и есть тот самый ESG отчет", - отмечает Виктор Коваленко, директор отдела консультационных услуг в области устойчивого развития компании EY в Украине, Беларуси, на Кавказе и в Центральной Азии.
По его словам, международные институциональные инвесторы активно полагаются на ESG и нефинансовую информацию эмитентов.
Три основных момента, которые компании должны учитывать: 1) Понимать, что ESG отчетность - это настоящий и важный инструмент принятия решений инвесторами. Поэтому желательно отчитываться именно о материальных аспектах, избегая "отчетов ради отчетности"; 2) Проводить измерения социального и экологического воздействия проектов и инвестиционных решений; 3) Отчитываться в формате ESG, но с акцентом на создание долгосрочной ценности.