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19.03.2019, 12:36

Что влияет на принятие решений инвесторами. Исследование EY

Что влияет на принятие решений инвесторами. Исследование EY

Компания EY опубликовала исследование отношения инвесторов к экологической, социальной и управленческой информации, а также нефинансовой отчетности

Экологическая, социальная и управленческая (ESG) информация, а также данные нефинансовой отчетности имеют большое влияние на принятие решений инвесторами. Об этом свидетельствует исследование компании EY.

Аналитики отмечают, что в этом году исследование показало заметный консенсус относительно важности ESG или нефинансовой информации для принятия решений инвесторами.

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97% из 220 опрошенных во всем мире институциональных инвесторов заявляют, что проводят либо неформальную, либо структурированную и методичную оценку нефинансовых показателей до того, как инвестировать в компанию.

В EY заявляют, что во всем мире инвесторы ожидают более широкой, более полезной информации о нефинансовых показателях, которая предоставлялась бы на неизменно высоком качественном уровне.

Основные результаты исследования:

  • Рост важности экологической, социальной и управленческой информации
  • Спрос на более полные данные
  • Увеличение обеспокоенности физическими рисками изменения климата
  • Спрос на стандарты отчетности инвестиционного класса
  • Решающее значение сотрудничества для избежания предоставления неполной информации

Что это означает для организаций в Украине?

"Крупные и средние компании в Украине обязаны обнародовать в 2019 году отчет об управлении вместе с нефинансовой информацией. А это и есть тот самый ESG отчет", - отмечает Виктор Коваленко, директор отдела консультационных услуг в области устойчивого развития компании EY в Украине, Беларуси, на Кавказе и в Центральной Азии.

По его словам, международные институциональные инвесторы активно полагаются на ESG и нефинансовую информацию эмитентов.

Три основных момента, которые компании должны учитывать: 1) Понимать, что ESG отчетность - это настоящий и важный инструмент принятия решений инвесторами. Поэтому желательно отчитываться именно о материальных аспектах, избегая "отчетов ради отчетности"; 2) Проводить измерения социального и экологического воздействия проектов и инвестиционных решений; 3) Отчитываться в формате ESG, но с акцентом на создание долгосрочной ценности.

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Теги: инвестиции, инвестор, EY
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