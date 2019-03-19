Что влияет на принятие решений инвесторами. Исследование EY

Экологическая, социальная и управленческая (ESG) информация, а также данные нефинансовой отчетности имеют большое влияние на принятие решений инвесторами. Об этом свидетельствует исследование компании EY.

Аналитики отмечают, что в этом году исследование показало заметный консенсус относительно важности ESG или нефинансовой информации для принятия решений инвесторами.

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97% из 220 опрошенных во всем мире институциональных инвесторов заявляют, что проводят либо неформальную, либо структурированную и методичную оценку нефинансовых показателей до того, как инвестировать в компанию.

В EY заявляют, что во всем мире инвесторы ожидают более широкой, более полезной информации о нефинансовых показателях, которая предоставлялась бы на неизменно высоком качественном уровне.

Основные результаты исследования:

Рост важности экологической, социальной и управленческой информации

Спрос на более полные данные

Увеличение обеспокоенности физическими рисками изменения климата

Спрос на стандарты отчетности инвестиционного класса

Решающее значение сотрудничества для избежания предоставления неполной информации

Что это означает для организаций в Украине?

"Крупные и средние компании в Украине обязаны обнародовать в 2019 году отчет об управлении вместе с нефинансовой информацией. А это и есть тот самый ESG отчет", - отмечает Виктор Коваленко, директор отдела консультационных услуг в области устойчивого развития компании EY в Украине, Беларуси, на Кавказе и в Центральной Азии.

По его словам, международные институциональные инвесторы активно полагаются на ESG и нефинансовую информацию эмитентов.

Три основных момента, которые компании должны учитывать: 1) Понимать, что ESG отчетность - это настоящий и важный инструмент принятия решений инвесторами. Поэтому желательно отчитываться именно о материальных аспектах, избегая "отчетов ради отчетности"; 2) Проводить измерения социального и экологического воздействия проектов и инвестиционных решений; 3) Отчитываться в формате ESG, но с акцентом на создание долгосрочной ценности.