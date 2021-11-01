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Coca-Cola объявила о крупнейшей сделке за всю историю

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:33
Coca-Cola объявила о крупнейшей сделке за всю историю - Фото
Фото: depositphotos.com

Компания Coca-Cola выкупит 70% акций производителя спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд и станет единственным владельцем бренда, пишет The Wall Street Journal.

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Учитывая, что у Coca-Cola уже есть 30% акций BodyArmor, вся компания оценивается в $8 млрд. Компания объявила о сделке в понедельник. 

Соглашение с BodyArmor станет самым крупным приобретением бренда в истории Coca-Cola. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, тогда Coca-Cola заплатила $5,1 млрд за покупку Costa Coffee.

Как пишет Bloomberg, сделка может увеличить продажи Coca-Cola в сегментах питьевой воды, спортивных и кофейных напитков. В прошлом квартале объем продаж в этом дивизионе вырос на 6%.

BodyArmor в 2011 году основали Майкл Репол и Ланс Коллинз. Продукция BodyArmor включает в себя спортивные напитки, минеральную воду и спортивные напитки с кофеином. В 2018 году BodyArmor занял второе место в сегменте спортивных напитков с 18% в доле рынка. Сейчас доминирует в секторе бренд Gatorade компании PepsiCo. Она занимает 64% рынка, еще 13% у Powerade – еще одного бренда Coca-Cola.
  • Coca-Cola купила 15% BodyArmor в 2018 году за $300 млн по оценке $2 млрд, а потом получила еще 15% в качестве платы за дистрибуцию и брендирование. С 2018 года продажи бренда в США выросли почти вшестеро, с $250 млн до $1,4 млрд. 
  • В 2019 году британская компания Whitbread закрыла сделку по продаже Coca-Cola сети кофеен Costa Limited за 3,9 млрд фунтов ($4,95 млрд).

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Наталия Фреик
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Coca-Cola BodyArmor безалкогольные напитки
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